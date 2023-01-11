Україна

Легендарний ексголкіпер повернувся до столичного клубу.

До тренерського штабу першої команди Динамо Київ приєднався колишній гравець "біло-синіх" Олександр Шовковський. Він стане одним з асистентів головного тренера Динамо Мірчі Луческу. Про це повідомляється на офіційному сайті столичної команди.

Угода, як і у всього штабу, діє до завершення сезону 2023/24.

Нагадаємо, що Шовковський з 2018 по 2022 роки входив до тренерського штабу національної збірної України, яку спершу очолював Андрій Шевченко, згодом Олександр Петраков.

За Динамо воротар виступав з сезону-1993/94, провівши 635 офіційних матчів.