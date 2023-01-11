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Згадуємо найдорожчі зимові трансфери.

Зимове трансферне вікно, як відомо, — не найкращий час для гучних трансферів. Одна з причин не підписувати гравців у січні — вони заграні за інші клуби в єврокубках, а це додаткові обмеження. Тому клуби переважно стараються укладати угоди про оренду, проте бувають і такі підписання, які по-справжньому дивують футбольний світ. З останнього — трансфер Коді Гакпо в Ліверпуль за 42,00 млн €. Потенційно під час зимового вікна українець Михайло Мудрик може перейти в Арсенал чи Челсі за неймовірну компенсацію. Або можна згадати зірваний перехід Євгена Коноплянки в Ліверпуль.

Ймовірно, зимове ТО 2023 року буде насиченим, тож пропонуємо згадати найдорожчі трансферні угоди міжсезонь.

Додамо, що деякі з них геть не виправдали сподівань — як раз з подібного випадку і починаємо рейтинг.

10. Фернандо Торрес (Ліверпуль — Челсі, 2011) — £50 млн

Понад 10 років тому підписання на суму 50 мільйонів фунтів стерлінгів було неймовірно дорогою угодою. А особливо, коли це стосувалося переходу гравця з Ліверпуля в Челсі.

Це була, безумовно, наймасштабніша історія дня дедлайну в січні 2011 року і одразу стала одним із найдивовижніших трансферів в АПЛ.

Фернандо Торрес прибув на Стемфорд Брідж після того, як забив 81 гол у 142 іграх Ліверпуля і став улюбленцем Енфілду, тож вболівальники Челсі очікували, що він відразу почне демонструвати свої бомбардирські навички.

На жаль для них, це була бліда тінь ліверпульського Ель-Ніньйо. Попри невиразну гру, Торрес зміг виграти з Челсі Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Кубок Англії.

9. Оскар (Челсі — Шанхай СІПГ, 2017) — £52 млн

Шанхайський клуб витратив на Оскара понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів і зробив його одним із найбільш високооплачуваних гравців у світі.

Попри те, що 31-річний Оскар все ще грає в Китаї, схоже, він волів би повернутися до Бразилії. Колишній півзахисник Челсі хотів підписати контракт із Фламенго минулого літа — навіть був зображений у цій футболці — але нинішні роботодавці завадили його поверненню додому.

8. Бруну Фернандеш (Спортінг Лісабон — Манчестер Юнайтед, 2020) — £54 млн

Останніми роками Манчестер Юнайтед воліє робити дорогі покупки в літні трансферні вікна. Однак вони зламали цю систему кілька сезонів тому, підписавши Бруну Фернандеша з лісабонського Спортинга.

До завершення кампанії Прем'єр-ліги 2019-2020 років залишалось 14 ігор. Португалець приєднався до "червоних дияволів" і він зіграв головну роль у безпрограшній серії команди до кінця чемпіонату.

Як виявилось, Фернандеш став ключовим гвинтиком манчестерської машини. Зараз клуб, здається, на правильному шляху під керівництвом Еріка тен Гага, а роль Фернандеша важливіша, ніж будь-коли.

7. П'єр-Емерік Обамеянг (Боруссія Дортмунд — Арсенал, 2018) — £56 млн

П'єр-Емерік Обамеянг привернув увагу всієї Європи після неймовірних виступів за Дортмунд у сезоні 2017/18.

До останнього дня січневого трансферного вікна він забив 13 голів і віддав три результативні передачі в 16 іграх Бундесліги. Арсенал запросив його на Емірейтс у надії, що він вирішить їхні проблеми в атаці.

Протягом двох з половиною сезонів він добре справлявся зі своєю роботою, і у 2020 році габонець завоював Кубок Англії як капітан клубу. Однак з цього моменту його стосунки з клубом — і Мікелем Артетою, зокрема — зруйнувалися, і в лютому минулого року він погодився ще на один перехід у середині сезону; цього разу в Барселону.

Згодом Обамеянг повернувся до Прем'єр-ліги після підписання контракту з Челсі минулого літа, але вийти на колишній рівень йому поки не вдається. Про це ми детально написали в матеріалі про провальні трансфери.

6. Дієго Коста (Челсі — Атлетіко, 2018) — £57 млн

Ще один гучний січневий трансфер за участю Челсі.

Челсі вміє вигідно продати гравців, які вже пройшли свій пік. Чого вартий лише трансфер Азара в Реал? Саме так вони зробили й з Дієго Костою, коли продали його назад в Атлетіко чотири роки тому.

Він потрапив під немилість Антоніо Конте, тому йому дозволили піти. Атлетіко погодився заплатити бажану ціну, щоб повернути Косту до іспанської столиці, але він не досяг такого успіху, як раніше.

Іспанець забив 19 голів у 78 іграх під час свого другого приходу, перш ніж поїхати до бразильського Атлетіко Мінейро.

5. Емерік Лапорт (Атлетик Більбао — Манчестер Сіті, 2018) — £57 млн

Січневе трансферне вікно 2018 року було божевільним. Перехід Емеріка Лапорта в Манчестер Сіті з Атлетіка Більбао за 57 мільйонів фунтів стерлінгів був в останній день трансферного дедлайну.

Він провів дев’ять ігор у другій половині кампанії 2017-2018 років і завоював своє перше чемпіонство в АПЛ.

Підписання Лапорта виявилося влучним. Він додав до своєї колекції ще три медалі чемпіонату, а також став переможцем Кубка Англії та тричі тріумфував з командою у Кубку ліги.

4. Крістіан Пулішич (Боруссія Дортмунд — Челсі, 2019) — £59 млн

Крістіан Пулішич побив рекорд та став найдорожчим гравцем США всіх часів, підписавши контракт з Челсі у 2019 році.

Цей перехід, узгоджений у січні того ж року, дозволив йому залишитися в Дортмунді на решту сезону, перш ніж приєднатися до команди зі Стемфорд Брідж влітку.

На початку кампанії 2019/2020 років здавалося, що Пулішич досягне справжнього успіху на Стемфорд Брідж, але відтоді у нього почалися труднощі. Він став рідко потрапляти до основного складу, тому американця пов'язують з переходом в іншу команду.

3. Душан Влахович (Фіорентина — Ювентус, 2022) — £66 млн

Коли минулого року Душан Влахович перейшов із Фіорентини в Ювентус, він став найдорожчим під час січневого трансферного вікна в історії Серії А.

Його бомбардирські звитяги у Фіорентині зробили його одним із найбажаніших нападників у світовому футболі.

Фактурний сербський форвард нарешті заповнив порожнечу, залишену після відходу Кріштіану Роналду. Але лідером туринського колективу йому ще не вдалось стати. Достатньо лише поглянути на його бомбардирський доробок — 16 голів у 36 матчах.

2. Вірджил ван Дейк (Саутгемптон — Ліверпуль, 2018) — £75 млн

Не буде перебільшенням назвати перехід ван Дейка в Ліверпуль у 2018 році одним із найкращих січневих трансферів усіх часів.

Спочатку "червоним" дорікали, що за нідерландця була заплачена завелика сума, але про це незабаром забули, оскільки він зіграв головну роль у шостому тріумфі Ліверпуля в Лізі чемпіонів. Також ван Дейк був ключовою фігурою Ліверпуля під час завоювання першого в їхній історії чемпіонства АПЛ.

До жовтня — коли Лідс обіграв Ліверпуль на їхньому домашньому полі — ван Дейк жодного разу не програвав матчів чемпіонату на Енфілді як гравець Ліверпуля. Ця серія досягла 70 матчів і майже п'ять років.

Наразі ван Дейк, як і сам Ліверпуль, переживає не найкращі часи, але все одно немає сумнівів, що його підписання було одним із найкращих за останній час.

1. Філіппе Коутінью (Ліверпуль – Барселона, 2018) — £142 млн

Ван Дейк і Аліссон, можливо, ніколи б не перейшли в Ліверпуль, якби не найдорожчий зимовий трансфер усіх часів.

Філіппе Коутінью – людина, яка тримає цей рекорд після переходу на Камп Ноу за початкові 108 мільйонів фунтів. На жаль для нього та каталонського гранда, це назавжди залишиться одним із найгірших трансферів в історії.

Можливо, найкращим свідченням невдалих витрат були додаткові 4,5 мільйона фунтів стерлінгів, які Барселона мала заплатити Ліверпулю, коли бразилець виграв Лігу чемпіонів, перебуваючи на правах оренди в мюнхенській Баварії.

Кошмар Коутіньо в Барсі закінчився минулого року, коли він підписав контракт з Астон Віллою на правах оренди. Команда Прем'єр-ліги заплатила за його перехід 17 мільйонів фунтів стерлінгів — на 125 мільйонів фунтів менше, ніж каталонці перерахували Ліверпулю чотири з половиною роки тому.

За матеріалами The Athletic.