Іспанія

Керманич мадридського клубу відсвяткував пам’ятну дату.

Мадридський Реал у рамках півфінального протистояння в Суперкубку Іспанії в Ер-Ріяді переграв в серії післяматчевих пенальті Валенсію.

Реал — Валенсія 1:1 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу Суперкубку Іспанії

Після завершення гри прес-служба "королівського" клубу сповістила про те, що захисник "галактікос" Даніель Карвахаль, завдяки своїй появі на футбольному полі на 68 хвилині, відсвяткував участь у 350 матчі в складі "вершкових" у професійній кар’єрі.

31-річний уродженець Леганесу переважну частину свого футбольного шляху провів саме за виступами в системі чинних чемпіонів Іспанії, лише в період 2012-13 років перервавшись на виступи за леверкузенський Баєр на правах оренди.

За цей час Даніель відзначився сімома голами та 57 гольовими передачами.

Фінальний матч Суперкубку Іспанії мадридський Реал зіграє проти сильнішого з пари Бетіс — Барселона.