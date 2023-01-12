Іспанія

Аргентинець відкинув такий варіант.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне залишить посаду наставника "матрацників" за підсумками цього сезону. Про це повідомляли європейські ЗМІ.

Тим часом сусідня з Україною країна вирішила цим скористатись. Президент Польської футбольної спілки Цезари Кулеша запропонував "Ель Чоло" очолити національну збірну Польщі, але отримав відмову. Про це повідомляє журналіст Роман Колтонь.

Сімеоне очолив Атлетіко 11 років тому. При ньому Атлетіко виграв два чемпіонати Іспанії, Кубок та Суперкубок країни, Лігу Європи та два Суперкубки UEFA.