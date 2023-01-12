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Гарні новини для українського форварда.

Головний тренер Брюгге Скотт Паркер розповів, чи може Роман Яремчук вийти в основі команди на матч проти Андерлехта замість травмованого Феррана Ютглі.

"Я думаю, що Роман може вийти. У мене в цьому немає сумнівів. Розумію, що його старт був нелегким, тому що очікування були дуже високими через суму трансферу. Він також розуміє, що є великий тиск на нападників, тому що вони повинні забивати. Але виходячи з того, що я бачив, у мене немає сумнівів щодо Яремчука. Він чесний, працьовитий, готовий навчатися та вдосконалюватися. Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним.

Яремчук має величезний потенціал. Але люди часто швидко судять, не беручи до уваги, чому хтось може відчувати труднощі. Він прийшов у новий клуб, і це приносить певні виклики. Але з моєю підтримкою він точно переживе цей важкий період. Я зроблю все, щоб довести його до рівня, коли він може нам допомогти", — цитує Паркера Voetbalnieuws.be.

Після 19 турів чемпіонату Бельгії Брюгге займає 4 сходинку з 34 заліковими балами в активі. Роман Яремчук у 9 матчах чемпіонату забив два голи та віддав два асисти.

Матч Брюгге — Андерлехт відбудеться 15 січня, початок — о 14:30.

Раніше Паркер висловився щодо здібностей Яремчука.