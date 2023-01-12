Іспанія

Француз забив у п'ятому поєдинку поспіль на цих змаганнях.

У півфіналі Суперкубку Іспанії мадридський Реал у серії пенальті обіграв Валенсію та вийшов у фінал турніру.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. У складі "вершкових" результативним ударом відзначився нападник Карім Бензема, який реалізував пенальті у першому таймі.

За інформацією OptaJose, для Бензема цей матч став п'ятим поспіль у Суперкубку, в якому він зміг забити гол, що дозволило йому повторити рекорд колишнього форварда Барселони Ліонеля Мессі.

У фіналі турніру Реал зіграє проти переможця пари Бетіс – Барселона, які проведуть свій матч сьогодні, 12 січня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Валенсія.