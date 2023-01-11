В клубі незадоволені івуарійцем.
ФРАНК ЯННІК КЕСС'Є, GETTY IMAGES
11 січня 2023, 16:58
Центральний півзахисник Франк Яннік Кесс'є може залишити Барселону найближчим часом, повідомляє
Transfer News Live.
За інформацією джерела, у клубі вважають, що підписання не увінчалося успіхом, і можуть спробувати продати півзахисника.
Контракт Кесс'є з Барселоною чинний до 2026 року. Влітку 2022 року він перебрався з Мілану на правах вільного агента.
Цього сезону Кесс'є провів за Барселону 485 хвилин у 13 поєдинках, в яких він забив один гол і заробив три попередження.
Раніше Лапорта спростував інформацію про те, що івуарієць покине клуб.