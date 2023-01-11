Іспанія

В клубі незадоволені івуарійцем.

Центральний півзахисник Франк Яннік Кесс'є може залишити Барселону найближчим часом, повідомляє

Transfer News Live.

За інформацією джерела, у клубі вважають, що підписання не увінчалося успіхом, і можуть спробувати продати півзахисника.

Контракт Кесс'є з Барселоною чинний до 2026 року. Влітку 2022 року він перебрався з Мілану на правах вільного агента.

Цього сезону Кесс'є провів за Барселону 485 хвилин у 13 поєдинках, в яких він забив один гол і заробив три попередження.

Раніше Лапорта спростував інформацію про те, що івуарієць покине клуб.

