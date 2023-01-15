Іспанія

"Матрацники" зазнали невдачі.

У матчі 17 туру Ла Ліги мадридський Атлетіко створив масу моментів у грі з Альмерією, проте так і не зумів взяти на виїзному полі три пункти. Воротар господарів Фернандо Мартінес став справжнім героєм поєдинку.

Враховуючи суботню перемогу Реал Сосьєдад у дербі басків, відстань між клубом із Сан-Себастьяну та "матрацниками" тепер складає цілих 7 пунктів, проте у зоні Ліги чемпіонів клуб зі столиці поки залишається.

Альмерія — Атлетіко — 1:1

Голи: Туре, 37 — Корреа, 18

Альмерія: Мартінес — Посо, Елі, Чумі, Акіеме — Робертоне (Арнау, 88), Кошта, Мелеро (Егуарас, 79) — Баптістан (Рамазані, 66), Туре (Суарес, 66), Ембарба (Мендес, 79)

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Ермосо, Мандава (Регілон, 67) — Кондогбія — Льоренте (Сауль, 90+2), Коке (Барріос, 46), Грізманн, Лемар (Мората, 67) — Кореа (Монтейро, 77)

Попередження: Баптістан, Мендес — Кондогбія, Сауль.

Вилучення: Регілон, 89, (2 ЖК)