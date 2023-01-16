Іспанія

Наставник прокоментував поразку своєї команди в Ель-Класіко.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував поразку Барселоні у фіналі Суперкубка Іспанії (1:3).

"У моїй голові не може бути мови про приниження, це занадто. У спорті іноді перемагаєш ти, а іноді тебе перемагають. Ми програли Барселоні, так само як і обіграли її в Ла Лізі. Суперник грав краще і заслужив на перемогу.

Ні, це не та поразка, яка може позначитися на команді. Ми повинні отримати урок, це важкий момент. Має бути багато речей. Напередодні матчу ми знали, що команда не в кращому стані. У нас є деякі недоліки, які потрібно покращити. Ми обов'язково повернемось. Це удар, але ми маємо взяти себе в руки та налаштуватися на матч із Вільярреалом", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що Суперкубок Іспанії — це перший трофей Хаві як головного тренера Барселони.