Іспанія

Іспанська команда має звільнити місце у заявці — вже відомі кандидати на вихід.

Дебют вінгера збірної України Віктора Циганкова у складі Жирони може трохи затриматись. Про це повідомляє Ara.

За інформацією джерела, у заявці іспанської команди не було місця для 25-річного українця, який підписав контракт із клубом до 2027 року.

В даний час керівництво Жирони розглядає варіант із трансферами своїх гравців. Найочевиднішим кандидатом на вихід з клубу є півзахисник Рамон Терратс, який у поточній кампанії провів на полі 10 матчів, відігравши 387 хвилин.

Також розглядаються варіанти з хавбеком Самуелем Саісом (дев'ять матчів і два голи) і нападником Ману Вальєхо (вісім матчів і два асисти).

Раніше повідомлялося, що Циганков — один із найдорожчих трансферів в історії Жирони.