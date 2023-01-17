Україна

Українець подякував клубу та вболівальникам.

Новачок іспанської Жирони Віктор Циганков попрощався з київським Динамо, фанатами клубу та Україною.

"Всім привіт. Я сподіваюся, у вас та у ваших сімей все добре, що ви у безпеці та що нічого не загрожує вашому життю. Настав момент, коли я прощаюся з клубом Динамо Київ. Звичайно, я це бачив трохи інакше. Але є так, як є. Все ж таки ми змогли домовитись з Динамо, що я піду саме взимку, а клуб отримає за мене гроші, тому що клуб мене виховав та зробив з мене того футболіста, яким я сьогодні є.

Я приїхав у Київ у 13-річному віці. Сьогодні у 25 я маю нагоду грати в одній з найкращих ліг світу, тому в кінці тільки слова подяки. Хочеться подякувати усім, хто причетний до Динамо: працівникам та тренерським штабам, гравцям академії та першої команди. Я пройшов увесь цей шлях з вами. Просто хочу сказати Дякую. Ваша заслуга є у тому, що я маю нагоду спробувати свої сили в хорошому та сильному чемпіонаті.

Дякую вболівальникам за все. За критику, за те, що так палко підтримували нас тоді, коли щось йшло не так. Були гарні часи, були погані, але все одно наприкінці у мене тільки слова подяки. Бажаю Динамо лише перемог, лише перших місць, лише Ліги чемпіонів, лише трофеїв. Я ваш вболівальник до останніх моїх днів, тепер підтримуватиму команду з іншого боку.

Окрема подяка воїнам, які захищають нашу країну, нашу незалежність та наші кордони. Завдяки їм саме я маю нагоду поїхати й грати в одному з найкращих чемпіонатів. Дуже вам дякую. Сподіваюся, ви повернетеся додому до своїх сімей і дітей цілими, щоб усе у вас було добре та щоб війна закінчилася нашою перемогою. Дуже вже за всіма сумую, за Україною, за «Динамо». Бажаю тільки перемог і всього найкращого", — сказав Циганков.

Раніше київське Динамо попрощалось зі своїм вихованцем Віктором Циганковим.