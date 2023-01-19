Україна

Football.ua розповідає та показує всю трансферну дорогу колишнього лідера київського Динамо.

17 січня стало відомо про те, що вінгер збірної України та київського Динамо Віктор Циганков став гравцем іспанської Жирони.

Угода з 25-річним українцем розрахована на 4,5 роки – до літа 2027 року. Сума трансферу становила п'ять мільйонів євро. До того ж, Динамо отримає ще 50% від суми майбутнього продажу футболіста.

Напередодні за два дні до цього переходу відбувся ще один трансфер, який згадуватимуть ще дуже довго. Йдеться про ще одного вінгера збірної України Михайла Мудрика, який перейшов у лондонський Челсі з донецького Шахтаря. Сума трансферу Мудрика становила бажані для "гірників" 100 мільйонів євро. 70 млн євро виплачено донецькому клубу, а ще 30 млн євро передбачено як бонуси.

Здавалося б – один — лідер київського Динамо та постійний гравець збірної України, а другий – молодий талант, який дуже здорово прогресував останніми роками, заробивши собі місце в основі Шахтаря та вже підходить до основи головної команди країни.

Різниця у віці, здавалося б, лише три роки, але яка ж величезна різниця в сумах – 95 мільйонів євро. Сума трансферу Мудрика – неймовірна для України, але у цьому є свої причини.

По-перше, Мудрик був пов'язаний із Шахтарем тривалим контрактом і "гірники" відразу ж відкрито заявили про те, що вимагають 100 млн євро. А що Динамо? Тут на перший погляд усе досить очевидно – перетримали, вірніше перетримав. Хто? Ігор Суркіс — президент "біло-синіх", який уже неодноразово відзначався такими діями. Далеео ходити не потрібно — Андрій Ярмоленко, який міг побудувати яскравішу кар'єру в Європі, але натомість перебрався туди надто пізно. Та ще й у пік травм.

Те, що Динамо нарешті відпустило Циганкова – не дивує. По-перше, Віктор відмовився від продовження контракту з Динамо, який закінчувався влітку. Потім була інформація, що українець перебуває в Іспанії та вже домовився з Жироною про перехід вільним агентом влітку. Через добу стало зрозуміло, що Жирона намагається підписати Циганкова одразу цієї зими. Так, сума у п'ять мільйонів євро – маленька, дивлячись на рівень футболіста та його статус у київському клубі, але інших варіантів банально не було. Або безкоштовно — або хоч щось. У цьому випадку Суркіс зробив усе можливе для "біло-синіх" – виторгував 50% від суми майбутнього продажу.

Football.ua хоче нагадати вам "трансферну" сагу Циганкова на тлі коментарів президента Динамо Ігоря Суркіса.

Вперше серйозно про можливий трансфер Циганкова заговорили у серпні 2018 року, коли була інформація про те, що у його послугах зацікавлена Рома. Сам Віктор заявив, що не знає чи це правда, і що до нього ніхто не звертався. Потім взимку того ж року іспанська Marca заявила, що Циганков потрапив у сферу інтересів Тоттенгема, Ліверпуля та Баварії. Calciomercato стверджував, що гравцем цікавляться Рома та дортмундська Боруссія. Тоді називалася сума у 20 млн євро.

На тлі цих чуток виступив Суркіс, який бачив на своїх очах, як Циганков замінив у Динамо Ярмоленко та став віце-капітаном команди у 20 років.

"Я розумію, що Циганков — ще рік-півтора — доросте до того рівня, що його доведеться продавати. Начебто все правильно, треба продати, але для мене результати команди важливіші.

Конкретний приклад мене критикували, що я не продав Ярмоленка в ту ж Борусію Д за 25 млн євро. Тоді за один день до закінчення трансферного вікна мені агент заявив, що на нас вийде клуб з трансферу Андрія. Вийде! Я одразу ж відмовив. У тому сезоні ми вийшли з групи Ліги чемпіонів, завдяки Ярмоленку ми наступного року стали чемпіоном та безпосередньо потрапили до Ліги чемпіонів. Тобто, за ті два роки, що він у нас ще грав, ми заробили близько 40 млн євро, а потім все одно продали його за ті ж 25 млн євро.

Скільки коштує Циганков? Не знаю. За сьогоднішніми цінами – 50 може 70 млн євро. Якщо гратиме так, як сьогодні, то 25-30 млн. Але я не готовий його продати за такі гроші. І Циганков не готовий бути проданим. Зараз нам не надходило пропозицій щодо купівлі", — сказав Суркіс в інтерв'ю Вацко Live.

Потім у квітні Суркіс ще раз наголосив на тому, що Динамо не збирається відпускати Циганкова.

"Циганков – лідер і капітан команди. Він веде за собою команду. Може, не вистачає стабільності, але він молодий хлопець. Нам здається, що він уже дідусь. Він стає мужиком, і з кожним сезоном додаватиме. Ми готові відпустити будь-кого, якщо буде відповідна пропозиція для клубу та футболіста. Клуб, який захоче купити Циганкова, буде топовим. Йому немає сенсу переходити у звичайну команду навіть із ТОП-5 чемпіонатів. Моя думка, він має ще якийсь час пограти в Динамо, стати справжнім лідером і тоді розглядатимемо питання про його продаж", – сказав Суркіс в ефірі програми Профутбол.

У травні 2019 року повідомляли, що Наполі зацікавився Циганковим, запропонувавши киянам 18 млн. євро. Однак Суркіс відповів миттєвою відмовою. Тоді ж італійські ЗМІ в особі Areanapoli.it додав, що біло-сині вимагають 25-30 млн євро.

Через кілька днів слово дали Суркісу, який заявив, що Наполі не робив пропозицій щодо Циганкова.

"Ніхто на нас не виходив, ніхто з нами не розмовляв. Циганков — це основа нашої команди, довкола нього будується гра, тому він має ще пограти за Динамо. Усьому свій час. Пишуть за Наполі, але на нас ніхто не виходив, жоден клуб. 18 мільйонів? Сума кимось вигадана. Я розумію, якби прийшов папір про трансфер, але нічого не було. Говорити і фантазувати нема про що. Може, я хочу менше, а може, я хочу більше. На сьогоднішній день Циганков має грати в Динамо", — сказав Суркіс в ефірі Профутбол.

У червні 2019 року була інформація від турецьких ЗМІ про те, що Циганков увійшов до сфери інтересів Галатасарая. У той же час, Estadio Deportivo додавало, що з Галатасараєм вестиме боротьбу Севілья. Додамо, що на той момент Циганков був найдорожчим футболістом в УПЛ – його вартість оцінювалася у 20 млн євро.

У серпні Суркіс заявив, що головний тренер киян Мірча Луческу не проти продажу Циганкова, але у Динамо "традиційно" немає пропозицій на столі переговорів.

"Якщо буде хороша пропозиція щодо Циганкова — треба продавати, каже Містер. Я кажу — як? Він же лідер команди. Він каже, продамо Циганкова — залишається Цитаїшвілі. Якщо триматимемо в золотій клітці, вони не прогресуватимуть. Ось Ярмоленка перетримали. З фінансової сторони — правильно, але для футболіста — перетримали. Пішов би Ярмоленко раніше — заграв би Циганков швидше", — процитував думку Луческу Суркіс в ефірі програми Мага.

Після цього був період травм і чутки про Циганкова різко вщухли. У листопаді 2021 року стало відомо, що Віктор мав варіант з переходом до мадридського Атлетіко, про що тоді розповів колишній наставник киян Олександр Хацкевич. Сам Циганков відповів на такі чутки, заявивши, що він зосереджений на Динамо і всім задоволений.

У січні Суркіс розкритикував усіх журналістів у тому, що вони заявляють, що Динамо не відпускає футболістів. Це відбувалося на тлі того, що Віталій Миколенко підписав контракт із Евертоном.

"Звинувачувати можна людей, які нічого не роблять. Їх легко звинувачувати. За Миколенком надійшла пропозиція від Евертона. Жодних агентів. Я тут же запросив Миколенка з його агентом. Я вступив у переговори і протягом двох днів ми з Евертоном про все домовилися, мене влаштувала сума.

Будь-яка пропозиція, яка б надходила по моїх гравців... Кажуть, що хочуть купити Супрягу, хочуть купити Циганкова... Усі хочуть, а Суркіс — негідник, не продає. Хацкевич каже: "Знаю, точно була пропозиція". Покажи на папері хоч одну пропозицію. Пішли зараз до нашого відділу кадрів, як я його називаю, де лежать усі листи, листування з усіма клубами, і ви здивуєтеся — папка не дуже товста. Щодо всіх футболістів, за якими приходить пропозиція, я скрізь відразу ставлю підпис", — сказав Суркіс в ефірі програми Бомбардир.

У травні 2022 року ЗМІ (Liverpool.com) повідомили про інтерес до Циганкова з боку Ліверпуля. У липні Суркіс знову заявив, що Динамо не має пропозицій щодо Циганкова.

"Можливий трансфер Циганкова не залежав від ситуації з Ярмоленком. Щоб продати Циганкова, має бути якась пропозиція. Писали про Севілью — це всі чутки. На 100% підтверджую, що жодної реальної пропозиції щодо Циганкова не було", — наводити слова Суркіса ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

У серпні повідомлялося, що Циганков може перейти до ПСВ, а потім у вересні перші чутки про те, що у послугах гравця збірної України зацікавлена Жирона. Це підтвердив сам Суркіс, який знову викрутився, заявивши, що пропозиція була надто пізня.

"Віктор залишається у Динамо. Він має рік контракту. З можливістю пролонгувати його або допрацювати до літа. Офіційної пропозиції наш клуб не отримував. На словах – прозвучала ініціатива агента гравця Пере Гвардіоли. Мовляв, Циганкова хоче Жирона. Фінальна пропозиція – 10 млн у кілька траншів, розтягнутих на два роки. Я ввічливо подякував, але відмовив.

Я вважаю, що лідер Динамо не може залишати команду в останній день трансферного вікна таким чином. Погодитися на це можна було лише за умови, що йдеться про топ-команду. Жирона – нехай і клуб із Сіті груп – до таких не відноситься. Це рішення було прийнято свідомо, з розумінням можливих втрат.

Ми дуже любимо та поважаємо Віктора. Він матиме час, щоб своєю грою в Лізі Європи та в УПЛ довести, що він гідний того, чого прагне. Ми вестимемо з ним переговори про продовження контракту, але не збираємось вмовляти чи примушувати насильно. Він – не раб Динамо. Нехай чинить так, як вважає за потрібне. Я не боюся втратити гравця. Я взагалі, нічого не боюся, і на шантажі та ультиматуми не реагую. У житті буває всяке. Ми пам'ятаємо випадок з Ярмоленком, і пам'ятаємо з Конопянкою… Усі люди різні, але кожен має своє право", — сказав Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.

В іншому інтерв'ю Суркіс заявив, що Циганков — динамівець і клуб намагається домовитися з футболістом.

"Ми з Циганковим усі питання будемо вирішувати. Я вже говорив про це. Вітя – динамівець. Я думаю, що ми прийдемо до якоїсь взаємної згоди. Він має рік контракту, нехай він працює", — сказав Суркіс в інтерв'ю ПРОФУТБОЛу Digital.

Торік у грудні Суркіс сказав, що Циганков не може залишити київський клуб просто так.

"З Циганковим ми будемо зустрічатися після відпустки. Я впевнений, що Вітя – патріот клубу та своєї країни. Впевнений, що він не може покинути Динамо просто так", - сказав Суркіс в ефірі програми Циганик Live.

Потім з'явилася інформація, що Циганков відмовився продовжувати контракт із Динамо на тлі чуток про інтерес з боку Андерлехта, Порту та ПСВ.

Через місяць інсайдер Фабріціо Романо заявив, що Циганков домовився з Жироною, яка намагається домовитися з Динамо про зимовий трансфер, щоб не чекати літа. Того ж дня Жирона офіційно оголосила про трансфер Циганкова за п'ять мільйонів євро, що є рекордним трансфером для іспанського клубу, який є середняком іспанської Ла Ліги.

Насамкінець Циганков попрощався з Динамо, українськими фанатами та рідною країною.

Таким чином Циганков залишив Динамо, відігравши 236 матчів, в яких забив 94 голи та віддав 64 результативні передачі. Також на його рахунку 43 матчі у складі збірної України, де він забив сім голів та віддав чотири асисти.