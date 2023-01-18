Іспанія

Українець визначився, під яким номером виступатиме за новий клуб.

Вчора, 17 січня, іспанська Жирона оголосила про підписання контракту із вінгером збірної України та київського Динамо Віктором Циганковим.

Нині стало відомо, під яким номером виступатиме 25-річний українець у складі іспанського клубу. Він обрав восьмий номер.

Примітно, що в заявці Жирони під цим номером перебуває півзахисник Рамон Терратс, який, за чутками ЗМІ, може залишити клуб, щоб іспанці змогли заявити Циганкова.

Нагадаємо, Циганков перебрався до Жирони за п'ять мільйонів євро, підписавши контракт на 4,5 роки. Також кияни отримають 50% від суми майбутнього продажу гравця.