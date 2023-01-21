Півзахисник готовий змінити клуб.
Хакім Зієш, getty images
21 січня 2023, 09:35
Хакім Зієш вже довгий час фігурує в трансферних чутках, проте досі не перебрався з Челсі в інший клуб.
Як повідомляє видання Sport.es, сам гравець дуже хотів би перейти в Барселону. Його агент вже контактував з каталонським клубом.
Стверджується, що "синьо-гранатові" знаходяться в пошуках підсилення складу після того, як команду залишив Мемфіс Депай.
У нинішньому сезоні 29-річний гравець провів у футболці Челсі 9 матчів і не відзначився жодною результативною дією.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зарплатня Зієша відлякує потенційних покупців.