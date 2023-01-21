Хорват може перебратись в Ла Лігу.
Марцело Брозович, getty images
21 січня 2023, 11:59
Барселона намагається підсилити середню лінію поля в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" хочуть орендувати Марцело Брозовича з обов'язковою опцією викупу.
Спочатку каталонці намагались провернути обмін хорватського півзахисника на Франка Янніка Кессьє, проте Інтер не погодився.
У поточному сезоні Брозович провів 10 матчів у Серії А та забив два голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кессьє готовий перейти в Інтер, незважаючи на минулі виступи у Мілані.