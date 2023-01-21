Іспанія

Хорват може перебратись в Ла Лігу.

Барселона намагається підсилити середню лінію поля в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" хочуть орендувати Марцело Брозовича з обов'язковою опцією викупу.

Спочатку каталонці намагались провернути обмін хорватського півзахисника на Франка Янніка Кессьє, проте Інтер не погодився.

У поточному сезоні Брозович провів 10 матчів у Серії А та забив два голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кессьє готовий перейти в Інтер, незважаючи на минулі виступи у Мілані.