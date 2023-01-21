Німеччина

Футболіст набив собі ціну під час виступів на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Збірна Хорватії на чемпіонаті світу-2022 в Катарі спромоглась здобути "бронзові" нагороди, завдяки чому знову привернула неабияку увагу до власних футболістів.

Уявити при цьому здобуток команди Златко Далича без участі правого захисника шотландського Селтіка Юсипа Юрановича, який відіграв повністю всі матчі, окрім зустрічі за третє місце проти Марокко, було б неможливо.

Саме завдяки своїм виступам 27-річний виконавець потрапив до поля зору клубів із доволі гучними назвами в футбольному світі — англійський Манчестер Юнайтед, італійська Рома та каталонська Барселона.

Проте опинитись Юранович у підсумку може в значно скромнішому колективі — німецькому Уніон Берлін, який, згідно з повідомленням італійського журналіста Фабріціо Романо, наразі є дуже близьким до підписання гравця збірної Хорватії на заміну Юліану Рюерсону, якого забрала до себе дортмундська Боруссія.

У поточному сезоні Юранович відіграв 18 матчів на клубному рівні, відзначившись голом та гольовим пасом.