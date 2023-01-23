Іспанія

Форвард прокоментував стан справ у команді Дієго Сімеоне.

Мадридський Атлетіко минулими вихідними на власному полі не залишив жодних шансів Вальядоліду.

Атлетіко — Реал Вальядолід 3:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Гольова передача під час першого взяття воріт та другий результативний постріл у звітному протистоянні належали французькому нападнику Антуану Грізманну, який після завершення зустрічі прокоментував свій власний та командний загалом виступи.

"Я дуже задоволений грою команди. Зрештою, мені вдалось забити м’яч у цій грі, який, я впевнений, був потрібен команді. Зараз ми граємо на тлі чемпіонату світу з великою інтенсивністю, тому маємо виконувати дуже багато роботи.

Іноді ми пропускаємо голи, у чому, як я вважаю, є й моя провина також. Сподіваюсь, що сьогоднішній успіх надихатиме команду й надалі.

Я знаю, що мені дають вільно розташовуватись у лінії атаки, але я завжди повинен працювати також і в обороні. Я можу виконувати ту роботу, стосовно якої я бачу, що команді потрібна допомога. Це дуже допомагає й мені самому бути щасливим, проте натомість вимагає від мене ще більшої фізичної готовності.

Передсезонний період із командою та нашим головним тренером був дуже хорошим для мене, я насолоджуюся цим часом. Я не думаю, що я ще досяг свого найкращого рівня, але я потроху наближаюсь до нього. Найважливіше для мене те, що мені дуже подобається боротися за цього тренера, за цей клуб і за цих одноклубників. Я сподіваюсь дати більше Атлетіко в подальшому.

Це — мій дім. Це — радість, яку мені дарують місцеві клубні працівники. Мені дуже подобається спілкуватися з ними. Коли я роблю дивні зачіски, то це означає, що я дуже щасливий, і тоді це має відображення на полі. І я просто не можу не подякувати за любов, яку я отримую від цього клубу!", — заявив французький виконавець.

У поточному сезоні Грізманн забив сім голів та віддав дев’ять гольових передач у 27 матчах.