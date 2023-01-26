Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Іспанії, що відбувся 25 січня 2023 року, 22:00.

Каталонська Барселона напередодні провела відповідальну домашню гру в рамках чвертьфіналу Кубку Іспанії проти баскського Реала Сосьєдад на Камп Ноу.

Колектив Хаві одразу захопив ініціативу в грі, проте гості постійно хотіли вибігти до контратаки, і навіть могли завершити одну з них, проте Кубо у вирішальний момент влучив у поперечину.

А потім у "королівських" сталось вилучення за грубий фол Браїса Мендеса, яке зрештою суттєво ускладнило завдання команді Іманола Альгуасіля.

Сосьєдад, утім, лише після перерви пропустив від Усмана Дембеле, і після того все одно мав кілька непоганих нагод, особливо під завісу гри, щоб перевести зустріч до овертаймів, проте Марк-Андре тер Штеген своїми діями на лінії воріт унеможливив подібний сценарій.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Реал Сосьєдад в Кубку Іспанії:

Барселона — Реал Сосьєдад 1:0

Гол: Дембеле, 52

Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен (Алонсо, 90+1), Араухо, Бальде (Рафінья, 77) — Гаві, Бускетс, де Йонг — Дембеле (Фаті, 83), Левандовські, Педрі (Кессьє, 77).

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Ріко (А. Муньйос, 46) — Субіменді — Мендес, Марін (Оласагасті, 78) — Оярсабаль (Барренечеа, 46) — Серлот, Кубо (Наварро, 78).

Попередження: Бускетс, Педрі — Субіменді.

На 40-й хвилині був вилучений Браїс Мендес (Реал Сосьєдад) (грубе порушення).