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  • Іспанія

    26 січня 2023, 17:23

    Атлетіко також засудив провокацію від власних фанатів

    Мадридці не задоволені діями своїх фанатів.

    ФОТО sidejersey
    ФОТО sidejersey 26 січня 2023, 17:23

    Фанати мадридського Атлетіко перед дербі із Реалом вивісили провокаційний банер та куклу Вінісіуса Жуніора. Читайте детально у нас на сайті.

    Мадридський Реал вже засудив дії фанатів "матрацників". Атлетіко також не вважає, що це було нормально з їхнього боку.

    "Враховуючи зображення, яке з’явилося сьогодні в різних ЗМІ, в якому було запущено повідомлення ненависті за кілька годин до матчу з Реалом у чвертьфіналі Кубка Іспанії, Атлетіко повідомляє наступне.

    Подібні факти є абсолютно огидними та неприпустимими та бентежать суспільство. Наше засудження будь-яких дій, які посягають на гідність людей чи інституцій, є рішучим і непом’якшеним. Конкуренція між обома клубами максимальна, але також і повага. Жодна людина, незалежно від її намірів, не може заплямувати співіснування різних колективів. Кожен зобов’язаний уникати цього.

    Ми не знаємо автора або авторів цього мерзенного вчинку, але їх анонімність не уникає відповідальності. Ми сподіваємося, що влада зможе прояснити, що сталося, і що правосуддя допоможе виключити таку поведінку", — повідомляє Атлетіко.

    Мадридське дербі в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії відбудеться 26 січня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Football.ua вестиме онлайн-трансляцію поєдинку.

    Команди

    Атлетіко Реал Мадрид

    Джерела

    ФК Атлетико Мадрид

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    3 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 18 38
    4 Атлетіко Атлетіко 18 31
    5 Вільярреал Вільярреал 18 31
    6 Бетіс Бетіс 17 28
    7 Осасуна Осасуна 18 28
    8 Атлетік Атлетік 18 26
    9 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 18 26
    10 Мальорка Мальорка 18 25
    11 Жирона Жирона 18 21
    12 Валенсія Валенсія 17 20
    13 Еспаньйол Еспаньйол 18 20
    14 Альмерія Альмерія 18 19
    15 Севілья Севілья 18 18
    16 Хетафе Хетафе 18 17
    17 Сельта Сельта 18 17
    18 Вальядолід Вальядолід 18 17
    19 Кадіс Кадіс 18 16
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