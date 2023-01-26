Іспанія

"Вершкові" засуджують вчинок сусідів.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті виступив з заявою щодо скандальної витівки фанатів Атлетіко перед матчем Кубка Іспанії. Нагадаємо, на одному з мостів міста з'явився провокаційний банер, який, за ідеєю, повинні побачити гравці Реала. На цьому банері написано: "Мадрид ненавидить Реал". Також на мості підвішена лялька. Як пише MadridXtra, вона у футболці Вінісіуса.

"Реал Мадрид хоче подякувати за підтримку та вирази прихильності, отримані після огидного акту расизму, ксенофобії та ненависті проти нашого гравця Вінісіуса.

Ми висловлюємо рішуче засудження події, яка порушує основні права та гідність людей і не має нічого спільного з цінностями, які представляють футбол і спорт.

Ці напади, подібні до тих, які зараз зазнає наш гравець, не можуть мати місця в такому суспільстві, як наше.

Реал Мадрид впевнений, що відповідальні за цей вчинок будуть покарані", - йдеться у заяві мадридського гранда.

Мадридське дербі в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії відбудеться 26 січня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Football.ua вестиме онлайн-трансляцію поєдинку.