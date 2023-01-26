Завершився кубковий поєдинок.
Валенсія - Атлетік, getty images
26 січня 2023, 23:02
Атлетік в рамках поєдинку чвертьфіналу Кубка Іспанії грав на виїзді проти Валенсії та здобув перемогу з рахунком 3:1.
Баски відкрили рахунок на 35 хвилині зусиллями Муньяніна, але незабаром відбувся автогол Де Маркоса. Тим не менш, Ніко Вільямс швидко повернув перевагу своїй команді.
У другій половині гри Весга зняв усі питання щодо переможця.
Валенсія — Атлетік 1:3
Голи: Де Маркос, 43 (автогол) — Муньяін, 35, Ніко Вільямс, 45, Весга, 74
Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Діакабі (Озкаджар 46), Джомерт, Фульк'є, — Гільямон (Андре 75), Моріба, Муса (Алмейда 57), Кастільєхо (Перес 57) — Ліно, Кавані (Дуро 57)
Атлетік: Агірресабала — Берчіче, Альварес, Вівіан, Де Маркос — Весга, Еррера, Беренгер — Муньяін, І. Вільямс, Н. Вільямс