Атлетік в рамках поєдинку чвертьфіналу Кубка Іспанії грав на виїзді проти Валенсії та здобув перемогу з рахунком 3:1.

Баски відкрили рахунок на 35 хвилині зусиллями Муньяніна, але незабаром відбувся автогол Де Маркоса. Тим не менш, Ніко Вільямс швидко повернув перевагу своїй команді.

У другій половині гри Весга зняв усі питання щодо переможця.

Валенсія — Атлетік 1:3
Голи: Де Маркос, 43 (автогол) — Муньяін, 35, Ніко Вільямс, 45, Весга, 74

Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Діакабі (Озкаджар 46), Джомерт, Фульк'є, — Гільямон (Андре 75), Моріба, Муса (Алмейда 57), Кастільєхо (Перес 57) — Ліно, Кавані (Дуро 57)

Атлетік: Агірресабала — Берчіче, Альварес, Вівіан, Де Маркос — Весга, Еррера, Беренгер — Муньяін, І. Вільямс, Н. Вільямс