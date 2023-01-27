Україна

Коментар 26-річного хавбека.

Днями львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про піврічну оренду з правом викупу флангового гравця харківського Металіста Данила Книша. Одразу після переходу 26-річний футболіст дав перший коментар.

"Я дуже радий приєднатись до карпатівської сім’ї, хочу допомогти команді досягти всіх поставлених цілей. Мені зателефонував Андрій Тлумак і зробив пропозицію перейти в Карпати. Цей варіант мені сподобався, тому я одразу погодився. Знаю багатьох карпатівських хлопців. З деякими футболістами грав раніше, когось знаю заочно. Наприклад, із Владом Приймаком ми перетинались в академії київського Динамо.

Львів – чудове місто. Я навіть колись тут мешкав протягом певного часу, а також часто приїжджав гуляти, тому від Львова у мене лише позитивні враження. Чи зручно буде грати латералем? У закарпатському Минаї, коли тренером був Василь Кобін, я діяв на позиції лівого латераля. І справа також грав, тому ця позиція для мене не буде новою. Жодних проблем з адаптацією не буде" — передає слова Книша офіційний сайт "левів".





Зазначимо, що наразі львівський клуб знаходиться на другому місці у Першій лізі, тоді як Металіст перебуває на одинадцятій сходинці в УПЛ.