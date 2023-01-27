Криворізький Кривбас продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 27 січня, команда Юрія Вернидуба проведе свій другий контрольний матч. Суперником криворіжців буде – Струга – лідер вищого дивізіону чемпіонату Північної Македонії.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

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Нагадаємо, у першому спарингу Кривбас поступився болгарському Хебиру (1:2).