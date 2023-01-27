До вашої уваги контрольний матч за участю команди Юрія Вернидуба.
ФК КРИВБАС
27 січня 2023, 10:58
Криворізький Кривбас продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 27 січня, команда Юрія Вернидуба проведе свій другий контрольний матч. Суперником криворіжців буде – Струга – лідер вищого дивізіону чемпіонату Північної Македонії.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.
Онлайн трансляція:
Нагадаємо, у першому спарингу Кривбас поступився болгарському Хебиру (1:2).