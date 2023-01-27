Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 26 січня 2023 року, 22:00.

У матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії відбулося мадридське дербі, в якому Реал на Сантьяго Бернабеу обіграв Атлетіко (3:1).

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. На гол "матрасників" у виконанні Морати, "вершкові" відповіли результативним ударом Родріго на 79 хвилині зустрічі.

У додатковий час команда Дієго Сімеоне залишилася у меншості після того, як Стефан Савич отримав другу жовту картку. Після такого подарунка, підопічні Карло Анчелотті забили два м'ячі у ворота Облака, а авторами голів стали Бензема та Вінісіус Жуніор.

Відео голів та огляд матчу:

Реал — Атлетіко 3:1

Голи: Родріго, 79, Бензема, 104, Вінісіус, 120+2 — Мората, 19

Реал: Куртуа — Начо (Одріосола, 114), Мілітао, Рюдігер, Менді (Себальйос, 44) — Модрич, Камавінга, Кроос (Асенсіо, 73) — Вальверде (Родріго, 69), Бензема, Вінісіус.



Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Рейнілдо — Коке (Сауль, 83), Де Пауль (Кондогбія, 83), Лемар (Карраско, 74), Грізманн (Барріос, 91) — Корреа (Депай, 74), Мората (Вітсель, 63).



Попередження: Себальйос, Вінісіус — Де Пауль, Рейнілдо, Ермосо, Савич, Коке (не на полі).



На 99-й хвилині був вилучений Стефан Савич (Атлетіко) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO