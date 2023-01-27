Іспанія

Українець покине мадридський Реал.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін близький до зміни клубу.

Як повідомляє журналіст Начо Гонсалес, українець перейде до Ов'єдо, за який він виступав раніше. Лунін повернеться до колишнього клубу на правах оренди, більшу частину зарплати українцю буде виплачувати мадридський клуб.

Цікаво, що наприкінці сезону Реал надасть Андрію статус вільного агента, хоча його контракт з "вершковими" чинний до 2024 року. Ймовірно, влітку Ов'єдо підпише голкіпера на постійній основі.

Також зазначається, що виіршальну роль в потенційному переході відіграла дружина Андрія Луніна, якій дуже подобалось проживати в Ов'єдо.

Ов'єдо посідає 14-е місце у турнірній таблиці Сегунди, набравши 31 бал у 24 матчах.