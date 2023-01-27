Україна: Перша ліга

Четвертий новачок черкаської команди.

Півзахисник Ілля Коваленко офіційно став гравцем ЛНЗ. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, що Коваленка ЛНЗ підписав ще рік тому, але через війну він не встиг заграти. Майже рік футболіст провів закордоном і знову приєднався до черкаського колективу. Попередній клуб Коваленка – ФК Акжайик (Казахстан). Востаннє в Україні він виступав за Інгулець.

Раніше повідомлялось, що ЛНЗ підписав ексгравця Львова Нича.