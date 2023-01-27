Англія

Алекс Окслейд-Чемберлен може продовжити кар'єру під керівництвом італійського фахівця.

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен може змінити клубну прописку.

Як повідомляє англійська преса, Окс цікавий Брайтону, який очолює екскоуч Шахтаря Роберто Де Дзербі. За інформацією джерел, Брайтон зробив 29-річного гравця головною трансферною метою.

Контракт 29-річного хавбека з Ліверпулем закінчується наприкінці цього сезону, але повідомляється, що "чайки" можуть спробувати підписати гравця вже в січні.

Раніше стало відомо, що Клопп готовий відпустити трьох гравців в січні, серед яких і Окслейд-Чемберлен.