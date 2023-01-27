Іспанський наставник вважає, що "синьо-гранатові" однозначний фаворит протистояння.
Хаві, GETTY IMAGES
27 січня 2023, 16:58
Головний тренер Барселони Хаві висловився напередодні гри Ла Ліги з Жироною, за яку виступає Віктор Циганков.
"Ми перемагаємо. Порівняно з минулим сезоном Барселона перебуває у дуже гарній ситуації – ми лідируємо у Ла Лізі, вийшли до півфіналу Кубка Іспанії та перемогли у Суперкубку. Чудовий період.
Ми маємо обіграти Жирону. Це Барселона. Якщо ми не виграємо завтра, це буде катастрофа. Тож нумо насолоджуватися нашим становищем до завтрашнього дня", — цитує Хаві AS.
Матч Жирона — Барселона відбудеться в суботу, 28 січня, початок — о 17:15.
Відзначимо, що Циганков може дебютувати за Жирону в дербі проти Барселони.