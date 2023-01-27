Іспанія

Іспанський наставник вважає, що "синьо-гранатові" однозначний фаворит протистояння.

Головний тренер Барселони Хаві висловився напередодні гри Ла Ліги з Жироною, за яку виступає Віктор Циганков.

"Ми перемагаємо. Порівняно з минулим сезоном Барселона перебуває у дуже гарній ситуації – ми лідируємо у Ла Лізі, вийшли до півфіналу Кубка Іспанії та перемогли у Суперкубку. Чудовий період.

Ми маємо обіграти Жирону. Це Барселона. Якщо ми не виграємо завтра, це буде катастрофа. Тож нумо насолоджуватися нашим становищем до завтрашнього дня", — цитує Хаві AS.

Матч Жирона — Барселона відбудеться в суботу, 28 січня, початок — о 17:15.

Відзначимо, що Циганков може дебютувати за Жирону в дербі проти Барселони.