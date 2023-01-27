Захисник продовжить виступати за каталонців.
Маркос Алонсо, getty images
27 січня 2023, 17:33
Барселона підписала нову угоду з захисником Маркосом Алонсо, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.
Контракт між "синьо-гранатовими" та іспанським футболістом укладено до літа 2024 року. Клаусула складає 50 мільйонів євро.
В цьому сезоні Маркос Алонсо провів 19 матчів, в яких відзначився двома забитим голами та попередженням.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дембеле і Барселона найближчим часом розпочнуть переговори щодо продовження контракту.