Іспанія

Захисник продовжить виступати за каталонців.

Барселона підписала нову угоду з захисником Маркосом Алонсо, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Контракт між "синьо-гранатовими" та іспанським футболістом укладено до літа 2024 року. Клаусула складає 50 мільйонів євро.

В цьому сезоні Маркос Алонсо провів 19 матчів, в яких відзначився двома забитим голами та попередженням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дембеле і Барселона найближчим часом розпочнуть переговори щодо продовження контракту.