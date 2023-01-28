Іспанія

Іспанський клуб не працює над підписанням англійця.

Реал довгий час розглядав можливість посилення середньої ланки поля шляхом підписання Деклана Райса з Вест Гема.

Втім, як повідомляє видання Dailу Mail, мадридський клуб більше не претендує на опорного півзахисника "молотобійців".

Стверджується, що це спричинено тим, що Флорентіно Перес дізнався, що Деклан Райс пообіцяв Арсеналу перехід влітку.

Зазначимо, що контракт Деклана Райса з "молотобійцями" діє до літа 2024 року. В цьому сезоні він зіграв 27 матчів, забив гол та віддав дві передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що низка клубів елітного дивізіону чемпіонату Англії проявляють інтерес до Райса.