Іспанія

Команди не змогли реалізувати свої моменти протягом матчу.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги в очному протистоянні на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрілися мадридський Реал та Реал Сосьєдад, які посідають друге та третє місця у турнірній таблиці відповідно.

Підопічні Карло Анчелотті, нехай і зазнавши певних кадрових втрат у лінії оборони, очікувано виступили першим номером і змусили суперника оборонятися більшу частину матчу.

"Вершкові" на правах господарів поля створили помітно більше моментів біля воріт Сосьєдада, але в реалізації чинному чемпіону Іспанії відверто не вистачило.

Команда Іманоля Альгуасіля успішно відборонялася та звела поєдинок до підсумкової нульової нічиєї. Таким чином, відставання мадридського Реалу в таблиці від лідируючої Барселони збільшилося до п'яти очок.

Реал Мадрид — Реал Сосьєдад 0:0

Реал Мадрид: Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітао, Камавінга — Кроос, Себальос (Модрич, 78), Вальверде (Асенсіо, 78) — Родріго, Бензема, Вінісіус

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Оласагасті, 66), Субельдія, Норман, Муньйос (Ріко, 46) — Мендес (Наварро, 55), Субіменді, Ільярраменді, Кубо — Серлот (Фернандес, 84), Оярсабаль (Марін, 55)

Попередження: Начо — Субіменді, Елустондо, Кубо, Реміро