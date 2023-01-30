Іспанія

"Нервіонці" зробили ще одне підписання.

Севілья працює над підсиленням складу в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "нервіонців", новачком команди став півзахисника з Марселя Пап Алассан Гує.

Перехід оформлено на правах орендної угоди. Стверджується, що у Севільї немає права викупу гравця.

Зазначимо, що в цьому сезоні опорний півзахисник відіграв дев'ятнадцять поєдинків, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брайан Хіль повернувся в Севілью.