"Нервіонці" зробили ще одне підписання.
Папе Гує, фото getty images
30 січня 2023, 22:45
Севілья працює над підсиленням складу в поточне трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт "нервіонців", новачком команди став півзахисника з Марселя Пап Алассан Гує.
Перехід оформлено на правах орендної угоди. Стверджується, що у Севільї немає права викупу гравця.
Зазначимо, що в цьому сезоні опорний півзахисник відіграв дев'ятнадцять поєдинків, в яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брайан Хіль повернувся в Севілью.