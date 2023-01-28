Іспанія

Андалусійці потроху виправляють своє скрутне становище.

У 19-му турі іспанської Ла Ліги у гості до Севільї приїхав абсолютний аутсайдер — Ельче.

Команда Хорхе Сампаолі не відчула жодних проблем і здобула другу перемогу поспіль у рамках чемпіонату — 3:0. Дублем відзначився один із героїв чемпіонату світу у складі збірної Марокко Юссеф Ен-Несірі, а ще одним м'ячем — чемпіон світу Маркос Акунья.

Відзначимо, що андалусійці піднялися вже на тринадцяту сходинку у таблиці. Щоправда, до зони вильоту їх віддаляють усього 4 пункти, а тур ще триває.

Севілья — Ельче — 3:0

Голи: Ен-Несірі, 29, 45+4, Акунья, 43

Севілья: Буну — Навас (Монтьєль, 39), Баде, Рекік (Гудель, 62), Акунья — О. Торрес, Фернандо (Папу Гомес, 71), Ракитич (Жордан, 62) — Сусо, Ен-Несірі, Окампос

Ельче: Бадія — Гонсалес, Андія, Бігас — Паласіос (Магальян, 64), Маскарель (Гуті, 84), Гумбау, Бланко — Мілья (Ніколас Фернандес, 74), Фідель (Помарес, 64) — Боє (Понсе, 64)

Попередження: Окампос — Фідель, Маскарель, Гумбау

Вилучення: Бігас, 42.