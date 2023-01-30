Іспанія

Чергова оренда в кар'єрі Браяна.

Іспанська Севілья оголосила про оренду півзахисника Тоттенгема Браяна Хіля. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Севілья і Тоттенгем домовилися про оренду до кінця сезону. Футболіст повернувся до колишнього клубу, щоб допомогти команді у другій половині сезону.

Нагадаємо, влітку 2021 року Севілья продала Хіля Тоттенгему за 25,00 млн €. Через пів року він повернувся в Іспанію, де на правах оренди виступав за Валенсію.

В цьому сезоні після повернення до Тоттенгему Браян зіграв 11 матчів у всіх турнірах і відзначився 1 результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що Валенсія знову хотіла орендувати Хіля.