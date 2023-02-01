Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

В рамках перенесеного матчу Прімери Бетіс зіграє проти Барелони.

Бетіс — Барселона

СЕРЕДА, 1 ЛЮТОГО, 22:00. БЕНІТО ВІЛЬЯМАРІН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Нещодавно ці суперники грали між собою у рамках іспанського суперкубка. Колектив Хаві в важкому матчі переграв свого суперника лише у серії пенальті завдяки сейвам Марк-Андре тер Штегена.

Таким чином, каталонці здобули перший трофей у цьому непростому сезоні, а севільці втратили можливість захистити кубок.

Більше ніж за десять років саме у Прімері "зелено-білі" лише двічі зуміли здолати опонента. Восени 2018-го колектив Сетьєна здобув доволі фестивальну перемогу 4:3 на виїзді, а минулого сезону взяття воріт Хуанмі допомогло вичепити важливу вікторію в хлопців Хаві.

В середньому у їхніх матчах забивається багато голів, бувають мінімальні та невпевнені рахунки, проте є місце й карнавалам.

На полі Бетіса перевага каталонців не дуже велика й в них вистачало проблем після виїздів на ламповий Беніто Вільямарін. Навіть якщо здобувалися перемоги у попередніх десяти матчах, то частенько з мінімальною різницею, а перед цим севільці зуміли здолати суперника у 2008 році, коли перемогли з рахунком 3:2 завдяки голам Еду та Хуаніто, відігравшись з 0:2 по ходу поєдинку.

Очікуємо щонайменше на декілька забитих голясо.

Орієнтовні склади:

Бетіс: Сілва — Сабалі, Песселья, Феліпе, Міранда — Карвалью, Родрігес — Каналес, Фекір, Хенріке — Іглесіас

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Альба — Гаві, де Йонг, Педрі- Рафінья, Левандовські, Торрес

Під питанням / Не зіграють: .. — Дембеле