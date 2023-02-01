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Бетіс Барселона - Getty Images
01 лютого 2023, 08:00
В рамках перенесеного матчу Прімери Бетіс зіграє проти Барелони.
Бетіс — Барселона
СЕРЕДА, 1 ЛЮТОГО, 22:00. БЕНІТО ВІЛЬЯМАРІН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.
Нещодавно ці суперники грали між собою у рамках іспанського суперкубка. Колектив Хаві в важкому матчі переграв свого суперника лише у серії пенальті завдяки сейвам Марк-Андре тер Штегена.
Таким чином, каталонці здобули перший трофей у цьому непростому сезоні, а севільці втратили можливість захистити кубок.
Більше ніж за десять років саме у Прімері "зелено-білі" лише двічі зуміли здолати опонента. Восени 2018-го колектив Сетьєна здобув доволі фестивальну перемогу 4:3 на виїзді, а минулого сезону взяття воріт Хуанмі допомогло вичепити важливу вікторію в хлопців Хаві.
В середньому у їхніх матчах забивається багато голів, бувають мінімальні та невпевнені рахунки, проте є місце й карнавалам.
На полі Бетіса перевага каталонців не дуже велика й в них вистачало проблем після виїздів на ламповий Беніто Вільямарін. Навіть якщо здобувалися перемоги у попередніх десяти матчах, то частенько з мінімальною різницею, а перед цим севільці зуміли здолати суперника у 2008 році, коли перемогли з рахунком 3:2 завдяки голам Еду та Хуаніто, відігравшись з 0:2 по ходу поєдинку.
Очікуємо щонайменше на декілька забитих голясо.
Орієнтовні склади:
Бетіс: Сілва — Сабалі, Песселья, Феліпе, Міранда — Карвалью, Родрігес — Каналес, Фекір, Хенріке — Іглесіас
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Альба — Гаві, де Йонг, Педрі- Рафінья, Левандовські, Торрес
Під питанням / Не зіграють: .. — Дембеле
прогноз 2:3