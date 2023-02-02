Іспанія

27-річний француз отримав травму напівперетинчастого м'яза лівої ноги.

Захисник мадридського Реала Ферлан Менді не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

У 27-річного француза пошкодження напівперетинчастого м'яза лівої ноги.

За інформацією AS, футболіст відновлюватиметься близько двох місяців і зможе повернутися на поле в квітні.

Нинішнього сезону Менді провів 24 матчі, в яких відзначився одним асистом.

Нагадаємо, сьогодні Реал проведе перенесений матч іспанської Ліги проти Валенсії. Матч 17 туру розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями зустрічі можна буде на Football.ua.