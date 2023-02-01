Іспанія

37-річний футболіст відхилив пропозиції від клубів із Саудівської Аравії та МЛС.

Лука Модрич не має наміру залишати Реал, повідомляє AS.

За інформацією джерела, півзахисник відхилив пропозицію Ан-Насра. Клуб із Ер-Ріяда був готовий платити йому 40 мільйонів євро на рік.

Хорват отримав нові пропозиції від клубів із Саудівської Аравії та МЛС, але відповів на них відмовою. Він хоче провести ще один сезон у мадридській команді.

Нагадаємо, що чинний контракт Модрича з Реалом розрахований до кінця цього сезону.