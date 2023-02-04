Півзахисник може вийти на поле у грі проти Валенсії.
Віктор Циганков, фото Жирона
04 лютого 2023, 15:48
Український вінгер Жирони Віктор Циганков може дебютувати за нову команду вже в найближчому матчі.
Тренер іспанської команди Мічел вважає, що український футболіст вже набрав достатню форму.
"Він готовий дебютувати. Циганков — топгравець для нашої команди, він готовий до матчу. Подивимось, скільки хвилин він отримає, але він готовий до гри", — наводить слова тренера jornadaperfecta.com.
Нагадаємо, що матч Жирона — Валенсія відбудеться завтра, 5 лютого, о 17:15. Стежте за подіями гри на нашому сайті.