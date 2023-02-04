Іспанія

Півзахисник може вийти на поле у грі проти Валенсії.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков може дебютувати за нову команду вже в найближчому матчі.

Тренер іспанської команди Мічел вважає, що український футболіст вже набрав достатню форму.

"Він готовий дебютувати. Циганков — топгравець для нашої команди, він готовий до матчу. Подивимось, скільки хвилин він отримає, але він готовий до гри", — наводить слова тренера jornadaperfecta.com.

Нагадаємо, що матч Жирона — Валенсія відбудеться завтра, 5 лютого, о 17:15. Стежте за подіями гри на нашому сайті.