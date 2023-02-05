Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Барселоною та Севільєю.

Сьогодні, 5 лютого, відбудеться матч двадцятого туру іспанської Ла Ліги, у якому Барселона прийме Севілью на стадіоні Камп Ноу.

БАРСЕЛОНА – СЕВІЛЬЯ

НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ХОСЕ САНЧЕС — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Протистояння, котре можна було вважати родзинкою кожного туру у чемпіонаті попередні сезони, проте цієї кампанії диспозиція сил помітно змістилася.

Якщо Барселона, наприклад, позаминулої кампанії була рівною через кризу в каталонців, проте зараз після трансферів минулого літа все змінилося.

Севілья впала в психологічну пустку, з якої не може вибратися навіть після відходу Хулена Лопетегі та призначення Хорхе Сампаолі. Проте у попередніх турах вдалося відірватися від переслідувачів і набрати доволі непогану форму.

Барселона ж далі відмовляється пропускати (виключення Бетіс) й стабільно набирати очки далі.

В такому ритмі каталонців важко зупинити.

За практично вісім десятків матчів на Камп Ноу Севілья зуміла лише 6 разів здобути перемогу проти 40 в Барселони.

Окрім того, вдома клуб забиває в середньому 2,8 голів проти 0,9 в андалусців, наприклад, були сухі перемоги з рахунками 4:0 чи 5:0.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штеген – Кунде, Крістенсен, Гарсія, Альба – Бускетс, де Йонг, Педрі – Рафінья, Левандовські, Гаві

Севілья: Буну – Навас, Гудель, Ньянзу, Акунья – Ділейні, Ракітіч – Жордан, Торрес, Ламела – Ен-Несірі

Не зіграють / під питанням: Дембеле – Дмітрович, Корона, Маркао, Навас, Гомес, Теллес