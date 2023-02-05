Іспанія

Наразі футболіст виступає у молодіжній команді бразильського клубу.

Захисник Фламенго Веслі може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного бразильця зацікавлена Барселона, яка вважає футболіста своїм пріоритетним варіантом на правий фланг оборони на літнє трансферне вікно.

Цієї зими бразильський клуб просив за оренду гравця 1,5 мільйона євро, а також наполягав на опції викупу за 15 млн євро.

Наразі Веслі виступає за молодіжну команду Фламенго. У складі першої команди він уже провів п'ять поєдинків.