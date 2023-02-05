Іспанія

Керманич Барселони спробував скинути тиск на команду.

Каталонська Барселона завершує підготовку до матчу двадцятого туру іспанської Ла Ліги на Камп Ноу проти андалузької Севільї.

Барселона — Севілья. Напередодні

Головний тренер "блаугранас" Хаві напередодні протистояння відвідав прес-конференцію, під час якої розповів про стан справ у роздягальні власної команди.

"Я не відчуваю свою команду фаворитом чемпіонських перегонів, а лише кандидатом на перемогу. Ми конкуруємо з чинним чемпіоном Ла Ліги та переможцем Ліги чемпіонів. Ми будемо боротись поміж собою за чемпіонський титул до останнього або передостаннього дня. Я бачу Реал сильним навіть тоді, коли він відстає на п'ять очок.

У наступній грі на нас очікує складний суперник, незважаючи на його ситуацію у турнірній таблиці. Сампаолі — чудовий тренер, який дуже добре працює із командами над захистом та вони дуже добре виконують високим пресинг. Севілья — непокірна команда з досвідченими гравцями. Нам потрібна підтримка наших уболівальників. Ми перебуваємо в хорошій формі, але ми повинні скласти цей іспит на відмінну оцінку.

Барселону влаштовує будь-яка система гри. Змінюється лише той гравець, хто матиме більше відповідальності. Але ми робимо те ж саме, що й минулого року. Але цього сезону в нас є гравці вищого рівня, більше варіантів для замін. Але це все — не частина система. Із чотирма півзахисниками, якими зазвичай є Педрі, Гаві, Бускетс і Френкі де Йонг, і які втрачають найменшу кількість м’ячів, команда може почувати себе комфортно.

Якісь підсумки я буду робити в кінці сезону. Зараз ми в хорошій формі, у хорошому моменті. Ми грали якісь ігри добре, а інші — не дуже. Так завжди було, є та буде. Коли я грав, це також траплялось із Барсою.

Загалом, я дуже задоволений і щасливі від того, як ми працюємо в Ла Лізі: лідери, на п'ять очок відстає Реал, щойно виграли титул. Ми повинні продовжити цей хороший момент.

Я постійно розмовляю з гравцями, говорю їм, що, якщо ми виграли титул, ми не повинні зупинятись. Нам ще багато, щоб змагатися. Атмосфера дуже хороша, одна з найкращих у моїй кар'єрі. І це є ключовим. Ми на правильному шляху.

Я помічаю, що в нас є впевненість. Відсутність поразок і виграш Суперкубка зробили дуже добру справу для нас. Гравці вірять у те, що роблять на полі. Це трохи звільняєте від напруги. Ми повинні продовжувати цей менталітет і бути вимогливими до себе.

Я не хвилююсь про те, чи здобудемо ми 100 балів у цьому сезоні. Я хвилююсь про перемогу в Ла Лізі. Якщо ми тоді повторимо чи поб’ємо рекорд, добре, будь ласка. Але головне — перемога в чемпіонаті", — заявив іспанський фахівець.

Матч Барселона — Севілья відбудеться 5 лютого, о 22:00.