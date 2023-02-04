Іспанія

Колектив Хаві прагне повернути собі колишній статус.

Перемогою над севільським Бетісом посеред тижня в перенесеному матчі 17 туру каталонська Барселона офіційно завершила перше коло поточного розіграшу іспанської Ла Ліги.

Бетіс — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Команда Хаві завдяки цьому результату продовжує очолювати турнірну таблицю, і вже має на своєму рахунку 50 здобутих балів.

"Блаугранас" при цьому програвали лише одного разу та двічі грали внічию, і при цьому пропустили всього сім разів — найближчий переслідувач за цим показником, Вільярреал, пропустив удвічі більше (14).

Як зазначає статистика, подібні здобутки в плані набраних балів у чотирьох випадках із п’яти призводили до того, що Барса ставала чемпіоном своєї країни.

Це відбувалось у сезонах-2008/09, 10/11, 12/13 та 17/18 відповідно, тоді як єдина невдача припала на сезону-2013/14.

Друге коло змагань Барселона розпочне з домашнього матчу проти андалузької Севільї.