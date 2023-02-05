Іспанія

Бельгійський голкіпер знову травмувався.

За пів години до матчу Ла Ліги Реал — Мальорка голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа травмувався на розминці. Замість нього в екстреному порядку місце в воротах зайняв Андрій Лунін.

Як повідомляє Madrid Xtra, Куртуа зазнав м’язового ушкодження паху. Травма Куртуа може бути серйозною, тому існує велика ймовірність, що бельгієць пропустить матчі КЧС.

8 лютого Реал зіграє в півфіналі Клубного чемпіонату світу проти Аль-Ахлі. Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу відбувається у Марокко з 1 по 11 лютого.