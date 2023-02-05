Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 5 лютого 2023 року, 15:00.
МАЛЬОРКА - Реал, GETTY IMAGES
05 лютого 2023, 18:50
Сенсація в чемпіонаті Іспанії — Реал програв Мальорці 0:1. В цьому матчі у воротах мадридців з'явився Андрій Лунін, який замінив травмованого Тібо Куртуа. Втім, українець не зміг врятувати команду після автоголу Начо.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мальорка — Реал в Ла Лізі:
Мальорка - Реал Мадрид — 1:0
Гол: Начо, 13 (автогол)
Мальорка: Гонсалес — Маффео, Гонсалес, Раїльо, Настасіч, Хауме Коста — Дані Родрігес (Ндіай, 68), Баба (Батталья, 78), де Галларета (Греньє, 90+1), Лі Кан Ін (Антоніо Санчес, 78) — Мурікі
Реал: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга – Вальверде (Модрич, 64), Чуамені (Кроос, 71), Себальос (Алаба, 71) – Асенсіо (Маріано, 71), Родріго, Вінісіус
Попередження: Хауме Коста, 61, Ндіай, 72, де Галларета, 80, Маффео, 87, Раїльо, 90+1 — Вінісіус, 44, Себальос, 45+1, Вальверде, 64, Модрич, 81, Маріано, 90