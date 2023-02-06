Іспанія

Велика нагода показати себе для Андрія Луніна.

Мадридський Реал напередодні програв у гостьовому матчі в рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги Мальорці, через що відстав від каталонської Барселони на вісім очок за підсумком чергових вихідних.

Мальорка — Реал Мадрид 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Каталізатором невдачі "галактікос" у звітній зустрічі стала травма основного воротаря Тібо Куртуа, якої той зазнав під час розминки перед початком зустрічі.

У підсумку, у воротах "вершкових" перебував українець Андрій Лунін, і саме на його долю припав пропущений м’яч.

Після завершення гри в місцевих ЗМІ з’явилась невтішна для Карло Анчелотті інформація щодо стану здоров’я його підопічного.

Куртуа, як мінімум, знадобиться час, виділений на три найближчі зустрічі його команди, аби відновитись від м’язового пошкодження.

Таким чином бельгієць пропустить повністю Клубний чемпіонат світу, який для Реала розпочнеться 8 лютого, а також залишиться поза заявкою на гру проти Ельче в чемпіонаті.

Це буде великий шанс для Луніна, який виглядає першим кандидатом на позицію в рамці воріт.

30-річний Куртуа в поточному сезоні відіграв 24 матчі, пропустивши 25 голів та сім разів відстоявши "на нуль".