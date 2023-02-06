Півзахисник наближається до конкурентів за цим показником.
Іван Ракітич, Getty Images
06 лютого 2023, 09:45
Андалузька Севілья наразі переживає не найкращі часи, тому навряд чи колись захоче згадувати досвід протистояння проти каталонської Барселони на Камп Ноу в рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги, що мало місце напередодні.
Барселона — Севілья 3:0 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги
Однак для одного з лідерів "нервіонців", хорватського півзахисника Івана Ракитича, ця зустріч усе ж таки залишиться в пам’яті, бо саме завдяки участі в цій грі 34-річний виконавець потрапив до трійки провідних іноземних виконавців за кількістю зіграних матчів у Ла Лізі за всю історію свого клубу.
На рахунку Івана тепер 205 ігор, тоді як він випередив бразильського екс-півзахисника Ренато.
Наступними конкурентами за цим показником є колишній французький і малійський нападник Фредерік Кануте (209 матчів) та парагвайський екс-захисник Ігнасіо Ачукарро (240).
У наступному турі Севілья зіграє вдома проти Мальорки, яка в цьому турі обіграла мадридський Реал.