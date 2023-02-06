Іспанія

Півзахисник наближається до конкурентів за цим показником.

Андалузька Севілья наразі переживає не найкращі часи, тому навряд чи колись захоче згадувати досвід протистояння проти каталонської Барселони на Камп Ноу в рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги, що мало місце напередодні.

Барселона — Севілья 3:0 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Однак для одного з лідерів "нервіонців", хорватського півзахисника Івана Ракитича, ця зустріч усе ж таки залишиться в пам’яті, бо саме завдяки участі в цій грі 34-річний виконавець потрапив до трійки провідних іноземних виконавців за кількістю зіграних матчів у Ла Лізі за всю історію свого клубу.

На рахунку Івана тепер 205 ігор, тоді як він випередив бразильського екс-півзахисника Ренато.

Наступними конкурентами за цим показником є колишній французький і малійський нападник Фредерік Кануте (209 матчів) та парагвайський екс-захисник Ігнасіо Ачукарро (240).

У наступному турі Севілья зіграє вдома проти Мальорки, яка в цьому турі обіграла мадридський Реал.