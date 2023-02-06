Іспанія

Бельгієць може відновитись від травми раніше, ніж це прогнозувалось.

За пів години до матчу Ла Ліги Реал — Мальорка голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа травмувався на розминці. Замість нього в екстреному порядку місце в воротах зайняв Андрій Лунін. До речі, українець не зміг допомогти Реалу уникнути поразки від Мальорки (0:1).

Тим часом стало більш детально відомий характер травми бельгійського стража воріт, а також ймовірні терміни відновлення.

За даними Marca, пошкодження лівої ноги виявилася менш серйозною, ніж передбачалося. Не виключається його участь у фіналі Клубного чемпіонату світу, який заплановано на 11 лютого. Звісно, що спочатку для цього треба здолати Аль-Ахлі. У фіналі переможець цієї пари зіграє з сильнішим із протистояння Фламенго – Аль-Хілаль.