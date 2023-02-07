Іспанія

17-річний футболіст із початку січня перебував на перегляді в каталонському клубі.

Легенда Барселони та збірної Бразилії Роналдіньо розповів про те, що його син Жоао Мендеш підпише контракт із каталонським клубом. Про це повідомляє RAC-1.

Нагадаємо, раніше була інформація, що 17-річний бразилець перебуває на перегляді у Барселоні.

"Мій син залишиться і гратиме в Барселоні. Після його переходу я проводитиму більше, ніж будь-коли часу в клубі", — сказав Роналдіньо.

Зазначимо, що Роналдіньо виступав у Барселоні з 2003 до 2008 року. На його рахунку 207 матчів, у яких він забив 94 голи та віддав 70 результативних передач.