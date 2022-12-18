ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Реверанс від колишнього футболіста в бік аргентинської зірки.

Збірна Аргентини завершує останні приготування перед початком фінального матчу чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Франції.

Аргентина — Франція. Напередодні

Напередодні протистояння журналісти вирішили взяти коментар у колишнього футболіста Роналдіньйо, який певний час власної кар’єри грав у складі каталонської Барселони обабіч із лідером "альбіселесте" Ліонелем Мессі.

"Я вже чув думки про те, що цей чемпіонат світу для нього останній. Шкода, адже я був переконаний у тому, що він і надалі буде грати в складі національної збірної. Проте тепер я точно впевнений у тому, що Мессі докладе всіх зусиль для перемоги.

На мою думку, він міг би грати й до 50 років, бо володіє тими якостями, яких немає в інших футболістах", — заявив зірковий бразилець.

Нагадаємо, що матч Аргентина — Франція відбудеться 18 грудня, о 17:00.