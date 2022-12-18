Реверанс від колишнього футболіста в бік аргентинської зірки.
Ліонель Мессі та Роналдіньйо (праворуч), Getty Images
18 грудня 2022, 10:34
Збірна Аргентини завершує останні приготування перед початком фінального матчу чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Франції.
Аргентина — Франція. Напередодні
Напередодні протистояння журналісти вирішили взяти коментар у колишнього футболіста Роналдіньйо, який певний час власної кар’єри грав у складі каталонської Барселони обабіч із лідером "альбіселесте" Ліонелем Мессі.
"Я вже чув думки про те, що цей чемпіонат світу для нього останній. Шкода, адже я був переконаний у тому, що він і надалі буде грати в складі національної збірної. Проте тепер я точно впевнений у тому, що Мессі докладе всіх зусиль для перемоги.
На мою думку, він міг би грати й до 50 років, бо володіє тими якостями, яких немає в інших футболістах", — заявив зірковий бразилець.
Нагадаємо, що матч Аргентина — Франція відбудеться 18 грудня, о 17:00.