Іспанія

Український півзахисник добре увійшов у гру.

Жирона в рамках поєдинку 21 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії на виїзді грала проти Кадісу та поступилась з рахунком 0:2.

Український півзахисник Віктор Циганков з'явився на полі на 63 хвилині та помітно пожвавив гру своєї команди.

Статистичний портал SofaScore поставив йому 6,7 бала. Вище в його команді оцінку не отримав ніхто. Аналогічний показник в Оріоля Ромеу та Алехандера Калленса.

Зазначимо, що в матчі проти Валенсії український півзахисник з'явився на полі замість Гарсії на 78 хвилині, проте результативними діями відмітитись не зумів.